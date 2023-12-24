В Челябинске пенсионерка распознала мошенников и сохранила 200 тысяч рублей

О произошедшем бабушка сообщила в полицию

В Челябинске 86-летняя пенсионерка, получив сообщение о том, что ее внучка устроила серьезное ДТП, перезвонила своей родственнице и выяснила, что ее хотели обмануть. Она сразу же позвонила в полицию. Там возбудили уголовное дело о мошенничестве, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Потерпевшая рассказала полицейским, что ей поступил звонок он неизвестного мужчины, который потребовал 200 тысяч рублей за то, чтобы на ее внучку, устроившую ДТП, не возбудили уголовное дело. Мужчина добавил, что за деньгами придет курьер.

Женщина вспомнила о том, что читала о подобной мошеннической схеме, и сразу же перезвонила внучке, чтобы узнать, все ли у нее в порядке. Больше трубку она не брала.

Полицейские разыскивают причастных к совершению преступления.

По данным ГУ МВД России по региону, в 2023 году жители Челябинской области отдали мошенникам свыше двух миллиардов рублей. И это только попавшие в сводки полиции данные, на самом деле цифры значительно больше. Для профилактики Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области запустил горячую линию с коротким номером *1593. Туда можно позвонить, если есть сомнения в адекватности происходящего, проконсультироваться. Но в АНО «ЦОМ» рекомендуют: не берите трубки с незнакомых номеров вообще!