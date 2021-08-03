В Челябинске пенсионерка потеряла 79 тысяч рублей, заплатив фиктивной юридической фирме

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

Жительница Челябинска заключила договор с фирмой «Империя юридического права» для консультаций по вопросу перерасчета пенсии за полевой стаж и вредное производство.

Потерпевшая оформила кредит в 79 тысяч рублей и отдала за юридические услуги, которые по факту так и не получила. Об этом сегодня, 3 августа, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Не имея намерения исполнять взятые на себя обязательства, представители ООО „Империя юридического права“ в марте 2021 года закрыли офис по улице Воровского, 5А, похитив деньги», — рассказали в надзорном ведомстве.

Кроме того, в ходе прокурорской проверки выяснилось, что фирма, по предварительной версии, была создана с целью обмана челябинцев и хищения денег. Материалы прокурорской проверки направлены в полицию для возбуждения уголовного дела по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

Всех, кто пострадал от действий фирмы «Империя юридического права», просят обратиться в отдел полиции «Советский» (ул. Монакова, 2) и написать заявление.

Ранее Первое областное информагентство рассказывало историю челябинки Алии Усольцевой. Женщина обратилась в юридическую фирму ООО «Новая этика» для помощи в составлении искового заявления и представления интересов в суде. Однако услугу она так и не получила, а чуть позже выяснила, что один из руководителей фирмы — Никита Геннадьевич Александр — ранее носил другое имя и отбывал срок за мошенничество.