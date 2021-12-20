В Челябинске пенсионерка отдала телефонным мошенникам 10 миллионов рублей

Женщина перечислила свои сбережения и обналичила кредиты

Челябинская полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве после заявления 63-летней женщины. Потерпевшая по указке мошенников перевела на «безопасные счета» 10 миллионов рублей.

По предварительной версии, женщине поступил классический звонок от якобы сотрудника банка, сообщившего, что на ее имя кто-то пытается оформить кредит. Для того чтобы аннулировать сделку, звонящий потребовал перевести все средства на специальный «безопасный счет». Потерпевшая послушалась и перевела деньги, а потом взяла кредиты, объяснив настоящим банковским работникам, что средства нужны на покупку жилья. В общей сложности пенсионерка лишилась 10 миллионов рублей. После того как звонившие перестали выходить на связь, женщина поняла, что ее обманули.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество)», — рассказали в региональном полицейском главке.

Как ранее сообщал наш сайт, читательница ИА «Первое областное» Татьяна Н. рассказала нам о звонке злоумышленников ее 71-летней матери. Пенсионерка по указке мошенников оформила на себя два кредита, причем один из них — под залог недавно вымученной у «Речелстроя» квартиры.

В июле мошенники убедили жительницу Чебаркуля взять несколько кредитов, продать квартиру и перевести все средства на неизвестные счета.

Ранее ИА «Первое областное» публиковало материал о том, как распознать злоумышленника по телефону и что делать, если вы все-таки стали его жертвой.