В Челябинске пенсионерка отдала 600 тысяч рублей мошенникам, сообщившим о ДТП с ее дочерью

Злоумышленники представились родственницей пожилой женщины

В Челябинске мошенники позвонили 80-летней женщине и обманом похитили у нее 600 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась в полицию, возбуждено уголовное дело, сообщили 23 января в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Пенсионерка рассказала полицейским, что ей на стационарный телефон позвонила женщина, которая представилась ее дочерью, и сообщила, что попала в ДТП. Для того чтобы в ее отношении не возбудили уголовное дело, семье пострадавшей необходимо заплатить 600 тысяч рублей. Пожилая челябинка поверила мошеннице и отдала деньги пришедшему вскоре мужчине.

После этого женщина позвонила своей дочери, которая сообщила, что никакого ДТП не было и с ней все в порядке.

«По данному факту в Отделе полиции „Центральный“ УМВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации („Мошенничество“). Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет»,— уточнили в ведомстве.

Полицейские разыскивают причастных к совершению преступления.

Правоохранители отмечают, что в последнее время такая схема обмана стала популярна, и призывают горожан к бдительности. Если вам поступил такой звонок, следует прекратить разговор, самостоятельно набрать своего родственника и узнать, все ли с ним в порядке.