В Челябинске пенсионерка обменяла 30 тысяч рублей на купюру «Банка приколов»

Мошенницы обманули её, представившись социальными работниками.

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В Челябинске пенсионерка стала жертвой мошенников. Под видом соцработников к ней в дом постучали две женщины. Они предложили обменять имеющиеся у неё сбережения на купюры нового образца.

У женщины было около 30 тысяч рублей, которые она отдала мошенницам. Взамен ей выдали купюру «Банка приколов» номиналом пять тысяч «дублей».

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет», — сообщили в пресс-службе УМВД по Челябинску.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на раскрытие противоправного деяния и задержание подозреваемых.