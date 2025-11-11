В Челябинске пенсионера спасли от потери миллиона рублей в криптоафере

Крупное мошенничество предотвратили бдительные сотрудники банка

Полицейские и банковские служащие совместными усилиями предотвратили хищение миллиона рублей у 60-летнего жителя Коркино. Пенсионер, уже ставший жертвой аферистов, поверил в сказочную прибыль от инвестиций в криптовалюту и собирался оформить крупный кредит по указанию мошенников, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Тревожный сигнал поступил в дежурную часть ОП «Курчатовский» в Челябинске. Звонили сотрудники банка, которые заметили, что пожилой клиент, оформляя большую сумму кредита, постоянно находился на связи по телефону с неизвестными, которые его инструктировали. Это показалось работникам банка подозрительным.

На место оперативно выехали наряды полиции. Стражи порядка пресекли телефонный разговор и детально разъяснили мужчине, что он стал объектом внимания преступников. В ходе беседы выяснились дополнительные подробности: оказалось, пенсионер уже перевел мошенникам 700 тысяч рублей, взятые ранее в виде онлайн-займа. Он поверил в обещания злоумышленников быстро приумножить его сбережения за счет инвестиций в цифровые активы.

«Благодаря слаженным действиям сотрудников банка и полиции удалось не допустить повторного, еще более крупного ущерба для пенсионера. Мужчина собирался взять кредит на миллион и также перевести его аферистам», — рассказывают в главке.

По факту возбуждено дело о мошенничестве в крупном размере, преступников ищут.