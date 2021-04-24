В Челябинске пенсионер перевел мошенникам 250 тысяч рублей

Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы

В Челябинске пенсионер доверился незнакомцу, который представился сотрудником банка, и перевел мошенникам 250 тысяч рублей. Полицейские разыскивают подозреваемых в совершении преступления. Подробнее рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

65-летний житель Тракторозаводского района сообщил полицейским, что ему на сотовый телефон позвонил мужчина, представился сотрудником банка и сообщил, что кто-то пытается оформить на челябинца кредит. Чтобы прекратить действия мошенников, потерпевшему необходимо самостоятельно подать заявку на кредит в размере 250 тысяч рублей. Что и сделал растерявшийся пенсионер.

«Далее все происходило по стандартной схеме: находясь непрерывно на связи с мошенником, потерпевший снял через банкомат деньги, а затем перевел денежные средства на указанный лжесотрудником счет якобы для того, чтобы закрыть кредит»,— сообщили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации («Мошенничество»). Максимальное наказание, которое грозит злоумышленникам, — лишение свободы сроком до пяти лет.

На данный момент полицейские проводят необходимые мероприятия по розыску и задержанию подозреваемых.