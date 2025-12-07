В Челябинске ПАЗ с пассажирами въехал в столб, четверо пострадали

Водитель неоднократно привлекался к ответственности за нарушения ПДД

Сегодня, 7 декабря, в Челябинске водитель ПАЗа устроил ДТП с пострадавшими, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Авария произошла около 9 часов утра у дома № 27а на Копейском шоссе. Предварительно, 29-летний водитель транспорта, следующего по маршруту № 129, не справился с управлением и въехал в столб.

В результате травмы получили водитель маршрутки и три пассажира: 72-летняя и 59-летняя женщины, а также мужчина 56 лет.

«Водитель ПАЗа более 30 раз нарушил ПДД и неоднократно привлекался к административной ответственности»,— уточнили в городской ГАИ.

Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, 15 ноября в Челябинске на въезде в Ленинский район автобус с пассажирами съехал с дороги и врезался в опору моста. Тогда травмы получили 12 человек.