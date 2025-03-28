В Челябинске пациент ударил фельдшера скорой помощи по лицу

Девушка нажала тревожную кнопку

В Челябинске фельдшер скорой помощи подверглась нападению со стороны пациента, сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

24-летняя девушка получила удар в лицо от 23-летнего пациента. Сработавшая тревожная сигнализация позволила Росгвардии оперативно задержать нападавшего. Мужчину доставили в отдел полиции.

Все машины скорой помощи в городе оснащены подобными системами с 2020 года, обеспечивая безопасность медицинских работников.

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