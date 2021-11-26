ЧП случилось прошлой ночью.
«Печальный факт подтверждаем. В обстоятельствах разбирается Следственный комитет», — сообщили в областном министерстве здравоохранения.
По данным ИА «Первое областное», погибшему мужчине было 76 лет. Он оставил предсмертную записку.
В СУ СКР по Челябинской области комментариев о происшествии не предоставили.
Как ранее сообщал наш сайт, 16 ноября из окна ковидного отделения городской больницы № 1 в Коркино выпал пациент.
27 сентября из окна ОКБ № 2 в Ленинском районе Челябинска выпал пациент. Он скончался на месте.
3 июня 54-летний пациент также выпал из окна восьмого этажа челябинской городской больницы № 1 на улице Воровского. Мужчина от полученных травм скончался на месте.
4 апреля пожилой мужчина выпал из окна дорожной больницы в Челябинске.
Утром 24 апреля пожилая женщина выпала из окна пятого этажа городской больницы № 9, расположенной в Ленинском районе Челябинска. Несмотря на оперативную помощь медиков, спасти пациентку не удалось.