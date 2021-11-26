В Челябинске пациент погиб, выпав из окна больницы

По предварительным данным, мужчина покончил с собой

«Печальный факт подтверждаем. В обстоятельствах разбирается Следственный комитет»,

— сообщили в областном министерстве здравоохранения.

Под окнами ОКБ № 3 в Челябинске нашли тело пациента. Сообщение об этом Первому областному информагентству подтвердили в региональном Минздраве.ЧП случилось прошлой ночью.По данным ИА «Первое областное», погибшему мужчине было 76 лет. Он оставил предсмертную записку.В СУ СКР по Челябинской области комментариев о происшествии не предоставили.Как ранее сообщал наш сайт, 16 ноября из окна ковидного отделения городской больницы № 1 в Коркино выпал пациент 27 сентября из окна ОКБ № 2 в Ленинском районе Челябинска выпал пациент. Он скончался на месте

3 июня 54-летний пациент также выпал из окна восьмого этажа челябинской городской больницы № 1 на улице Воровского. Мужчина от полученных травм скончался на месте.

4 апреля пожилой мужчина выпал из окна дорожной больницы в Челябинске.

Утром 24 апреля пожилая женщина выпала из окна пятого этажа городской больницы № 9, расположенной в Ленинском районе Челябинска. Несмотря на оперативную помощь медиков, спасти пациентку не удалось.