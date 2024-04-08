В Челябинске пассажир выстрелил в голову таксисту из травматического пистолета

Нападавшего задержали

В Челябинске задержали 34‑летнего мужчину, который выстрелил в затылок таксисту после конфликта в машине, сообщили в ГУ МВД по региону.

В отдел полиции «Ленинский» обратился 23‑летний пострадавший с травмой затылка. Он рассказал, что поругался с пассажиром и получил ранение из пистолета. Нападавший скрылся.

«Мужчину задержали в его квартире. Он имел разрешение на ношение оружия, однако за нарушение правил пользования на челябинца составили административный протокол», — рассказали в региональном полицейском главке.

Проверка продолжается. После экспертизы раны потерпевшего стрелку может грозить и уголовная ответственность.