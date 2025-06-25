В Челябинске молодой человек сорвал аварийный молоточек и скрылся. Инцидент произошел в городском автобусе № 64, сообщает телеграм-канал «Автобусный парк Челябинска». Вандал попал на камеры наблюдения, кадры были опубликованы в официальном канале «Службы организации движения» города Челябинска.
Представители компании напомнили, что такой молоточек предназначен для спасения пассажиров в случае ЧП. С его помощью, разбив окно, люди смогут выбраться из салона. Соответственно, без него сделать это будет проблематично.
В полицию по данному происшествию обращений не поступало.
Напомним, в апреле этого года произошел похожий инцидент. Тогда подростки сорвали аварийный молоток в троллейбусе вместе с панелью.
Автор: Елизавета Михно