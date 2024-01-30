В Челябинске пассажир трамвая избил кондуктора

Пострадавшему понадобилась помощь медиков

Сегодня, 30 января, пассажир избил 42-летнего кондуктора трамвая за просьбу оплатить проезд. Сообщение об этом Первому областному информагентству подтвердили в УМВД по Челябинску.

ЧП случилось в Металлургическом районе на остановке «Авторынок». Для пострадавшего кондуктора вызвали бригаду скорой помощи.

«Проверка проводится сотрудниками отдела полиции „Курчатовский“. Происшествие поставлено на контроль руководством УМВД России по Челябинску», — прокомментировали в городской полиции.

К поискам дебошира подключены опытные сотрудники.