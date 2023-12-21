В Челябинске пассажир напал на водителя маршрутки с ножом

Пострадавшего госпитализировали

Оперативники задержали 55-летнего челябинца, ранившего ножом 45-летнего таксиста, сообщили в ГУ МВД по региону. Заявление поступило в отдел полиции «Курчатовский». Между водителем и пассажиром случился конфликт, в ходе которого подозреваемый схватился за нож.

«Прибывшие оперативники подробно опросили пассажиров маршрутного такси, ставших свидетелями конфликта, записали приметы нападавшего и описание его одежды. Благодаря полученным сведениям полицейские установили направление, в котором скрылся подозреваемый, и его возможное местонахождение», — рассказали в региональном ГУ МВД.

Преступление раскрыто в течение двух часов после его совершения. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью (статья 111 УК РФ).