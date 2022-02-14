Авария случилась накануне рано утром. 35-летний водитель маршрутки № 50 при повороте налево столкнулся с движущимся прямо Mitsubishi Lancer.
«В результате ДТП травмы получил 33-летний пассажир автомобиля Ford», — сообщили в Госавтоинспекции.
С 11 по 13 февраля 2022 года на территории города зарегистрировано 135 дорожно-транспортных происшествий. Сотрудниками Госавтоинспекции при работе по надзору за дорожным движением и охраной общественного порядка выявлено 899 нарушений правил дорожного движения. Отстранены от управления 48 водителей, которые находились в состоянии опьянения либо отказались от прохождения освидетельствования.