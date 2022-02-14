В Челябинске пассажир маршрутки пострадал в ДТП с легковушкой

За минувшие выходные на дорогах города случилось 135 аварий

На пересечении проспекта Победы и улицы Чичерина в Челябинске столкнулись пассажирский Ford и Mitsubishi Lancer. Об этом сегодня, 14 февраля, сообщили в УГИБДД по городу.

Авария случилась накануне рано утром. 35-летний водитель маршрутки № 50 при повороте налево столкнулся с движущимся прямо Mitsubishi Lancer.

«В результате ДТП травмы получил 33-летний пассажир автомобиля Ford», — сообщили в Госавтоинспекции.

С 11 по 13 февраля 2022 года на территории города зарегистрировано 135 дорожно-транспортных происшествий. Сотрудниками Госавтоинспекции при работе по надзору за дорожным движением и охраной общественного порядка выявлено 899 нарушений правил дорожного движения. Отстранены от управления 48 водителей, которые находились в состоянии опьянения либо отказались от прохождения освидетельствования.