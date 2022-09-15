В Челябинске пассажир маршрутки пострадал в аварии с легковушкой

У мужчины диагностировали сотрясение мозга

На перекрестке улиц Ленина и Энгельса в Челябинске водитель Renault при повороте во двор не пропустил маршрутку. После столкновения медицинская помощь понадобилась пассажиру маршрутки № 75. Об этом Первому областному информагентству сообщили очевидцы.

ДТП случилось накануне вечером. По данным источника ИА «Первое областное», водители договорились об оформлении аварии ГАИ на сегодня.

«Пассажир маршрутки обратился в больницу, когда почувствовал себя плохо через некоторое время после ДТП. У него диагностировано сотрясение мозга и ушиб мягких тканей головы», — рассказал источник.

Также известно, что водитель Renault не вписан в полис ОСАГО.