На перекрестке улиц Ленина и Энгельса в Челябинске водитель Renault при повороте во двор не пропустил маршрутку. После столкновения медицинская помощь понадобилась пассажиру маршрутки № 75. Об этом Первому областному информагентству сообщили очевидцы.
ДТП случилось накануне вечером. По данным источника ИА «Первое областное», водители договорились об оформлении аварии ГАИ на сегодня.
«Пассажир маршрутки обратился в больницу, когда почувствовал себя плохо через некоторое время после ДТП. У него диагностировано сотрясение мозга и ушиб мягких тканей головы», — рассказал источник.
Также известно, что водитель Renault не вписан в полис ОСАГО.