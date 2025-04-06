В Челябинске пассажир Daewoo Nexia скончался в больнице после ДТП

Автомобиль вылетел с дороги

Сегодня, 6 апреля, рано утром в Челябинске на Свердловском тракте столкнулись автомобили Mazda и Daewoo Nexia. В результате пассажир южнокорейского авто получил смертельные травмы, сообщили в городской ГАИ.

Авария произошла около четырех часов утра. Предварительно, автомобиль Daewoo Nexia, которым управлял 31-летний мужчина, после столкновения с Mazda выехал за пределы дороги, наехал на электроопору и врезался в забор.

В результате 39-летний пассажир Daewoo Nexia получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

По факту ДТП проводится проверка.