В Челябинске парень угнал авто и пытался скрыться от ДПС

Возбуждено уголовное дело

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19-летний челябинец разбил заднее стекло припаркованного на улице Энергетиков ВАЗ-2107, соединил провода и уехал, сообщили в ГУ МВД по региону.

Подозрительное авто без включенных световых приборов заметили инспекторы ДПС и потребовали водителя остановиться. Молодой человек проигнорировал требование, набрал скорость, не справился с управлением и врезался в ограждение.

Парня доставили в районный отдел полиции. Возбуждено уголовное дело о неправомерном завладении авто (статья 166 УК РФ).

Сотрудников Госавтоинспекции наградят за проявленные профессиональные действия и оперативность в раскрытии преступления.