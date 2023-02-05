В Челябинске парень погиб, выпав из окна четвертого этажа

Тело молодого человека обнаружили местные жители

Вечером 4 февраля в Ленинском районе Челябинска местные жители обнаружили тело молодого человека под окнами одного из домов. Как сообщили журналисту ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, парень выпал из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже пятиэтажного дома.

«ЧП произошло на улице Гончаренко. Сообщение поступило около 22:00. Погибшим оказался 21-летний местный житель»,— уточнили в ведомстве.

В причинах произошедшего разбираются следователи.

Ранее в Челябинске в ЖК «Ньютон» местные жители обнаружили под окнами одного из домов тело подростка. Все обстоятельства трагедии выясняются.