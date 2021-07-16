В Челябинске парализованная женщина погибла на пожаре в частном доме

Выжившим погорельцам предоставят маневренный фонд

При пожаре в частном доме в Металлургическом районе Челябинска погибла парализованная пожилая женщина. Из огня успели спастись ее супруг, сын и сноха. Об этом сегодня, 16 июля, Первому областному информагентству сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

ЧП случилось накануне утром в доме № 61 по улице Сосновая Роща. На место отправились 5 единиц техники и 20 человек личного состава МЧС.

«Пожарные тушили частный дом и вынесли из горящего здания тело женщины. Огнем полностью уничтожен дом, гараж и легковой автомобиль», — рассказали в региональном чрезвычайном ведомстве.

Без крова остались пожилой мужчина — инвалид первой группы, его сын и сноха. Они обратились к уполномоченному по правам человека Юлии Сударенко.

«Направила пострадавших в администрацию, сама позвонила заместителю главы города, чтобы оперативно приняли решение и помогли в тяжелой ситуации. Оказалось, что сотрудники полиции, выехавшие на место происшествия, сами связались с администрацией и попросили помочь погорельцам», — написала на своей странице в «Инстаграме» Юлия Сударенко.

В комитете по управлению имуществом и земельными отношениями города сообщили, что предоставят погорельцам маневренный фонд.