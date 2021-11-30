В Челябинске отцу вынесут приговор за истязания двоих детей

Мужчина избивал сына и дочь

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 28-летнего челябинца. Мужчина обвиняется в нанесении побоев своим детям и ненадлежащем их воспитании, сообщили в пресс-службе СУ СКР региона.

По данным следствия, в течение 2018—2020 годов обвиняемый неоднократно истязал восьмилетнего сына и шестилетнюю дочь, нанося им побои.

«Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. Дети изъяты из семьи и помещены в реабилитационный центр», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Сотрудники социальных служб добиваются лишения обвиняемого родительских прав.