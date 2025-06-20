В Челябинске отряд «Лиза Алерт» впервые искал пропавшего из‑за мошенников

Пенсионерка неожиданно ушла из дома и перестала отвечать на звонки

Поисково-спасательному отряду «Лиза Алерт» впервые в истории Челябинской области пришлось искать человека, пропавшего из-за действий мошенников. 75-летняя женщина неожиданно ушла из дома и перестала отвечать на звонки, а когда брала трубку, вела себя странно и нервно. Чем закончилась эта история, рассказали в региональном подразделении «Лиза Алерт».

На горячую линию отряда позвонил муж пропавшей. Он рассказал, что челябинка не вернулась домой, а на поздние прогулки никогда не выходит. По телефону она лишь отвечала, что ей некогда разговаривать. Команда направления «Лес на связи», специализирующаяся на поиске заблудившихся и работе с людьми в стрессовых ситуациях, пыталась наладить контакт с пенсионеркой, но она отказывалась говорить с незнакомцами. По ее поведению спасатели предположили, что женщина стала жертвой мошенников.

Поиски начались с распространения ориентировок в интернете и обхода гостиниц города, куда, предположительно, могли привести жертву мошенники. Более двух часов поисков не давали результатов, пока дежурный одной из гостиниц не узнал женщину по ориентировке. Пропавшая пыталась снять номер, но, не найдя свободных мест, ушла в другое место. Добровольцы «Лиза Алерт» выехали по новому адресу.

«В гостинице показали фото, опросили сотрудника ресепшен. Молодой человек подтвердил, что к ним заселилась похожая пожилая женщина. На место вызвали сотрудников полиции, которые обладали полномочиями вскрыть дверь. И вот наконец группа помощи оказалась в номере», — рассказал доброволец Иван с позывным «Минор».

Женщина действительно стала жертвой телефонных мошенников, которые манипулировали ею на протяжении нескольких часов, заставляли ездить на такси по городу и брать кредиты в банках, запугивали.

«Она была настолько растеряна и напугана, что даже сотрудников полиции в форме приняла за преступников. Уставшая, буквально вымотанная ужасной ситуацией, она рассказывала, что произошло. Постепенно наступало осознание произошедшего. Суммы были утрачены немаленькие. Состояние пожилого человека в этой ситуации может привести к очень печальному исходу, и мы старались сгладить этот кошмар, как могли», — поделилась волонтер Екатерина с позывным «Веста».

Пенсионерка согласилась вернуться домой в сопровождении полиции.

Команда «Лиза Алерт» отмечает: челябинцы могут минимизировать для родных вероятность попасть в ловушку. Для этого можно держать под контролем документы пожилых и сим-карту, настроить сложные пароли и двухфакторные аутентификации в приложениях, поставить запрет банковских операций, отключить городской телефон, установить родительский контроль на сотовом и приложение с геолокацией устройства.