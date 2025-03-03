В Челябинске отправленный на лечение после похищения девушки пытался обжаловать решение

Владимир Ческидов признан невменяемым

Челябинский областной суд в апелляции оставил без изменения постановление Советского райсуда о назначении принудительного лечения 52-летнему Владимиру Ческидову, который 14 лет удерживал в плену девушку, а другую убил и закопал останки во дворе. Об этом сегодня, 3 марта, сообщили в прокуратуре региона.

«Областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционной жалобы защитника, постановление суда первой инстанции о применении мер медицинского характера в виде принудительного лечения оставил без изменения, указав на необходимость квалификации похищения как незаконного лишения свободы», — прокомментировали в ведомстве.

Следствием и судом установлено, что в один из дней в период с января 2008 года по август 2009 года Ческидов познакомился с женщиной — о ней известно только то, что ее звали Оксаной, пригласил к себе, где запер на два года. В апреле 2011 года в ходе ссоры фигурант избил потерпевшую до смерти, затем расчленил тело, а останки закопал во дворе.



Со второй потерпевшей, девушкой 1990 года рождения, Ческидов познакомился в период с сентября по ноябрь 2009 года. Заманил к себе, а дома объявил, что она теперь останется с ним навсегда. Более 13 лет мужчина удерживал девушку, систематически избивая и насилуя ее. Девушка смогла бежать в июле 2023 года, когда Ческидова забрали в больницу.

Напомним, мать обвиняемого Валентина Ческидова рассказывала соседям, что сын живет не один. А журналистам рассказывала, что похищенная девушка «жила в их доме как королева, не работала и сама пристроилась к Владимиру».

Судом установлено, что все преступления — похищение людей, убийство, изнасилование, насильственные действия сексуального характера — совершены в состоянии невменяемости.