В Челябинске отправили в СИЗО водителя Volvo, насмерть сбившего пешехода

Обвиняемый скрылся с места ДТП

Центральный районный суд Челябинска отправил в СИЗО 24‑летнего водителя Volvo, который 26 марта насмерть сбил пешехода на пересечении проспекта Победы и улицы Российской и скрылся, сообщили в прокуратуре региона.

Мужчина за рулем Volvo на скорости около 111 км/ч сбил 25‑летнего мужчину, переходившего дорогу на красный сигнал светофора. Потерпевший скончался на месте. Виновник аварии не остановился, бросил автомобиль в районе улицы Болейко и скрылся.

Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшее смерть человека (статья 264 УК РФ). Обвиняемый находился за рулем без прав и без полиса ОСАГО.

«Водитель признал вину в полном объеме. На время следствия его отправили в СИЗО до 27 мая», — рассказали в региональной прокуратуре.