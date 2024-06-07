В Челябинске отправили в СИЗО водителя Ford, насмерть сбившего школьницу

По уточненным данным, погибшей 14 лет

Сегодня, 7 июня, Курчатовский районный суд Челябинска избрал меру пресечения 25-летнему водителю Ford, который накануне насмерть сбил девочку на Свердловском тракте, передают корреспонденты медиахолдинга «Первый областной».

«Обвиняемый заключен под стражу на два месяца», — передают наши коллеги.

Напомним, ДТП случилось 6 июня в 4:25 утра. Две девочки начали переходить дорогу, и в какой-то момент на проезжей части оказался Ford. Одна школьница успела отскочить, вторую от удара подбросило вверх на несколько метров, после чего тело девочки упало на асфальт. За рулем находился сотрудник Росгвардии в состоянии алкогольного опьянения. Он отстранен от работы и вскоре будет уволен.