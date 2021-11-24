В Челябинске отправили в СИЗО водителей, устроивших смертельную аварию на перекрестке

В ДТП погибла женщина, еще одна пострадавшая попала в больницу

Центральный районный суд Челябинска удовлетворил ходатайство следователя и отправил под стражу водителей «Рено-Логан» и «Мерседеса», устроивших смертельную аварию на перекрестке улиц Хохрякова и Чоппа 11 ноября. Об этом сегодня, 24 ноября, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.Напомним, автомобиль «Рено» совершал разворот и не предоставил преимущество встречно движущемуся «Мерседесу» . После столкновения от автомобиля «Рено» отлетели детали кузова и колесо, которые травмировали женщину, находившуюся на остановке. 62-летняя пассажирка «Рено» от полученных травм скончалась в больнице.

Прокуратура внесла требование о возбуждении дела. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека») в отношении 26-летнего водителя «Рено-Логан». 35-летнему водителю автомобиля «Мерседес», с учетом нахождения в состоянии алкогольного опьянения, предъявлено обвинение по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ. От медицинского освидетельствования мужчина отказался.

«Центральный районный суд Челябинска удовлетворил ходатайства следователя, избрав каждому из водителей меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, т.е. до 22.01.2022», — сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.



