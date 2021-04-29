В Челябинске отправили в СИЗО напавшего на восьмилетнюю девочку мужчину

Меру пресечения избрал Металлургический районный суд

Сегодня, 29 апреля, 52-летнего мужчину, напавшего на восьмилетнюю девочку в Челябинске, отправили в СИЗО на два месяца. Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе Металлургического районного суда.

Злоумышленник пробудет под стражей до 27 июня.

27 апреля мужчина зажал ребенка в подъезде, девочку спасла соседка. Женщина бросилась к несовершеннолетней, отпугнув злоумышленника. Челябинец выбежал из подъезда, однако был пойман местными жителями. Они и вызвали полицию.

Челябинцу предъявлено обвинение по пункту «б» части 4 статьи 132 Уголовного кодекса России («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»).

Руководитель СК России Александр Бастрыкин поручил руководству регионального управления докладывать о ходе расследования этого дела.