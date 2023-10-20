В Челябинске отправили в СИЗО мужчину, напавшего с ножом на троих человек в алкомаркете

Обвиняемый ранее судим

Сегодня, 20 октября, Калининский районный суд Челябинска избрал меру пресечения 42-летнему мужчине, который ударил ножом двух продавцов и посетителя алкомаркета «Красное и белое», передает корреспондент медиахолдинга «Первый областной» из зала суда.

Адвокат обвиняемого настаивал на мере пресечения, не связанной с лишением свободы.

«Суд поддержал ходатайство следователя о заключении обвиняемого под стражу на два месяца, до 19 декабря», — сообщает корреспондент.

Напомним, обвиняемый поссорился со своей сожительницей и пришел с ножом к ней на работу в алкомаркет. Мужчина ранил подругу, ее коллегу и случайного посетителя. Все пострадавшие доставлены в больницу.

Расследуется уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).