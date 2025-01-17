В Челябинске отправили в СИЗО мужчину, напавшего с ножом на сожительницу и ее сына

Потерпевшим вовремя оказали помощь

Сегодня, 17 января, Тракторозаводский районный суд избрал меру пресечения 42‑летнему челябинцу по делу о покушении на убийство (часть 3 статьи 30, статья 105 УК РФ). Об этом сообщили в прокуратуре региона.

По версии следствия, 11 января обвиняемый был пьян и устроил ссору со своей 42‑летней сожительницей и ее сыном. Подростку он нанес не мене семи ударов ножом в грудь и живот, женщина получила два удара. Школьнику удалось выбраться из квартиры и попросить о помощи на улице.

«В суде обвиняемый возражал против заключения под стражу, просил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста»,— рассказали в прокуратуре.

Суд отправил обвиняемого под стражу на два месяца, до 17 марта.