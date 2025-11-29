В Челябинске отправили в СИЗО криминального авторитета

Его обвиняют в вымогательстве под угрозой расправы

Центральный районный суд Челябинска заключил по стражу главу одной из криминальных группировок Артака Варосяна. Его обвиняют в вымогательстве в особо крупном размере под угрозой применения насилия, сообщил ИА «Первое областное» источник.

Известно, что он более 25 лет возглавлял одну из криминальных группировок, которая занималась вымогательством, рейдерством, преступлениями против личности и незаконным оборотом драгоценных металлов. 26 ноября Артак Варосян был задержан сотрудниками УФСБ и ГУ МВД по региону.

Ранее в доме главы ОПГ прошли обыски. Сейчас устанавливается его причастность к другим преступлениям, а также преступные связи.