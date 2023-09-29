В Челябинске отправили в СИЗО еще двоих обвиняемых в похищении человека

Один из фигурантов несовершеннолетний

Центральный районный суд Челябинска отправил в СИЗО 17-летнего и 18-летнего парней по делу о похищении человека и разбое (статьи 126 УК РФ и 162 УК РФ), сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, четверо молодых людей вывезли мужчину в лес, связали веревкой и избили. Мотивом совершения преступлений послужил конфликт между одним из 18-летних обвиняемых и потерпевшим из-за ревности. Также обвиняемые мстили потерпевшему якобы за растление девочек, однако следствием установлено, что мужчина не совершал половых преступлений. В среду, 27 сентября, 18-летнего обвиняемого отправили в СИЗО, его 17-летнему подельнику назначили домашний арест.

Еще двое фигурантов останутся под стражей на два месяца. Подозреваемые были задержаны сотрудниками ГУ МВД по Челябинской области совместно с коллегами из Копейска.