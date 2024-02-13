Сегодня, 13 февраля, Центральный районный суд Челябинска отправил под стражу 22‑летнюю Полину Иосифову. Ее обвиняют в покушении на убийство бизнесмена Бориса Спиридонова (пункт «з» части 2 статьи 105 УК РФ), передает корреспондент Первого областного информагентства из зала суда.
«У обвиняемой 9 классов образования, работает риелтором, не замужем, детей нет», — рассказал корреспондент.
Адвокат просил суд избрать подзащитной более мягкую меру пресечения, поскольку она не намерена скрываться от следствия.
«Суд постановил заключить обвиняемую под стражу на срок два месяца, до 11 апреля», — огласил решение судья.
В Троицке было организовано покушение на бизнесмена Бориса Спиридонова, который, по предварительным данным, был посредником в передаче взятки беговой дорожкой мэру Александру Виноградову. По данным корреспондентов медиахолдинга «Первый областной», покушение на убийство придумала подруга бизнесмена Дмитрия Виноградова, который, по версии следствия, и передал взятку. Он тоже находится в СИЗО.
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