В Челябинске отправили в психиатрическую больницу парня, облившего собаку кислотой

Расследование уголовного дела продолжается

21-летнего челябинца отправили в психиатрическую больницу после того, как он облил уличную собаку химической жидкостью, сообщает источник ИА «Первое областное» в правоохранительных органах.Напомним, ночью 22 апреля мужчина на улице Трактовой в Советском районе Челябинска облил уши уличной собаке химической жидкостью , а затем нанес ножевое ранение псу в бедро. Зоозащитники отдали пострадавшее животное ветеринарам, а видео с живодером обнародовали в Сети.

В полиции Советского района нашли подозреваемого живодера. Им оказался 21-летний местный житель. На него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ. Он находится под подпиской о невыезде.

Ход расследования дела поставлен на контроль в прокуратуре Советского района Челябинска.

Напомним, ранее, 3 апреля 2022 года, в Челябинске 14-летняя девочка сбросила собаку с 20-го этажа в многоквартирном доме по улице Братьев Кашириных. Школьницу отправили на обследование в специализированное учреждение.