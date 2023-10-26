В Челябинске отправили в колонию двух нелегальных оружейников

У виновных нашли самодельные «стволы» и боеприпасы

В Челябинске вынесли приговор по уголовным делам местных жителей, у которых изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатку. Суд приговорил виновных к наказанию в виде лишения свободы. Подробности сообщили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

В сентябре прошлого года дома у челябинцев нашли самодельное огнестрельное оружие, боевые гранаты, семь самодельных взрывных устройств, восемь килограммов взрывчатых веществ, а также основные части боевого оружия и боеприпасы.

Тогда возбудили уголовные дела о незаконном хранении оружия (п. «а» ч. 3 ст. 222 УК РФ) и незаконном изготовлении оружия (ч. 2 ст. 223 УК РФ).

Металлургический районный суд признал оружейников виновными. Одного из них приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 450 тысяч рублей. Второй виновный получил девять лет в колонии строгого режима и штраф в 350 тысяч рублей.