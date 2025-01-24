В Челябинске отправили под арест водителя Kia, пытавшегося скрыться от экипажей ДПС

Мужчина ранее неоднократно привлекался к ответственности

Сегодня, 24 января, Центральный районный суд Челябинска отправил под административный арест на 13 суток водителя Kia, пытавшегося скрыться от экипажей ДПС минувшей ночью. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Напомним, 36-летний мужчина сел пьяным за руль Kia и отказывался останавливать авто по требованию инспекторов ДПС. За нарушителем открылась настоящая погоня с десятком экипажей. Водителя задержали, ранее он неоднократно попадался на пьяном вождении, в том числе привлекался за это и к уголовной ответственности.