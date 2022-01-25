В Челябинске отдали на новое рассмотрение дело об убийстве девушки в Парковом-2

Адвокаты Александра Рудова просят поменять статью

Челябинский областной суд направил дело Александра Рудова на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе. 25 января суд в апелляции отменил приговор Центрального районного суда по уголовному делу об убийстве девушки в микрорайоне Парковый-2, которое произошло в феврале 2021 года. Сторона защиты просила переквалифицировать действия осужденного ранее Рудова на другую статью, сообщает Челябинский областной суд

В ноябре 2021 года Центральный районный суд Челябинска вынес приговор в отношении 37-летнего Александра Рудова. Он был признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть 22-летней Анастасии Ивановой в микрорайоне Парковый-2.

Ранее суд установил, что в феврале Рудов пришел в квартиру своей знакомой Анастасии Ивановой в один из домов по улице Петра Столыпина и нанес ей семь ножевых ранений во время словесной перепалки. Девушка скончалась в больнице. Виновному было назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима и возмещение морального вреда 1 млн рублей в счет родственников.

Однако сторона защиты, обжалуя приговор, просила переквалифицировать действия подсудимого на ч. 1 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Александра Рудова, отменил приговор Центрального районного суда Челябинска от 15 ноября 2021 года и направил дело на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе.