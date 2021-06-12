В Челябинске от пожара пострадал пятиэтажный жилой дом

На месте происшествия работают специалисты дознания

Сегодня, 12 июня на улице Гончаренко в Челябинске произошел пожар в многоквартирном доме. Возгорание зафиксировано в первой половине дня. Очаг пожара находился на пятом этаже.

«В результате пожара пострадала квартира на пятом этаже. Выгорело помещение кухни 12 квадратных метров. Причины пожара устанавливаются», — прокомментировали в областном управлении МЧС.

Пострадавших нет, однако имуществу жильцов выгоревшей квартиры и соседей, судя по сообщениям в соцсетях, нанесен значительный ущерб. Напомним, в Челябинске на этой неделе ежедневно вспыхивают десятки пожаров. Самая частая причина — поджог тополиного пуха.