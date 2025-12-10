В Челябинске осуждены организаторы наркопритона в Ленинском районе

34-летняя женщина и ее сожитель проведут за решеткой более двух лет

Ленинский районный суд Челябинска вынес приговор по делу об организации притона для потребления наркотиков. Двое местных жителей, 34-летняя женщина и ее сожитель того же возраста, приговорены к реальным срокам лишения свободы. Деятельность притона пресечена полицейскими Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Челябинской области.

Поводом для проверки послужили жалобы жильцов дома на улице Пограничной, обеспокоенных постоянным потоком подозрительных посетителей и асоциальным поведением соседей. Хозяйка квартиры уже имела две непогашенные судимости за преступления, связанные с наркооборотом, в том числе за предоставление помещения для их употребления. Несмотря на предыдущие наказания, не связанные с лишением свободы, она продолжила противоправную деятельность.

По сигналу граждан управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Челябинской области провело оперативно-розыскные мероприятия. В ходе них были задержаны трое посетителей притона за немедицинское потребление наркотиков. Все они были привлечены к административной ответственности.

В отношении хозяйки квартиры и ее сожителя было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 232 УК РФ («Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств»). Женщина приговорена к 2,5 годам колонии общего режима. Ее сообщник получил 2 года и 1 месяц лишения свободы в колонии того же вида.

ГУ МВД по Челябинской области напоминает, что предоставление помещения для потребления наркотиков является уголовным преступлением и может караться лишением свободы на срок до семи лет.