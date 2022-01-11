11 января мировой суд Ленинского района Челябинска вынес приговор местному жителю, летом 2021 года сбившему на электросамокате ребенка. По информации пресс-службы региональной прокуратуры, лихачу назначен год ограничения свободы, также частично удовлетворен иск родителей пострадавшего мальчика.
По данным прокуратуры, 36-летний челябинец признан виновным по части 1 статьи 268 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Напомним, ДТП с участием самокатчика произошло 13 августа у дома по улице Гагарина, 6. Сбив пятилетнего мальчишку, обвиняемый скрылся с места происшествия, отец ребенка удержать его не сумел. Однако инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения, и в октябре любитель самокатов был задержан. Мальчик же в результате наезда получил серьезную травму головы.
Мировой суд назначил мужчине наказание в виде ограничения свободы сроком на год. Осужденный не имеет права покидать пределы Челябинска, дважды в месяц он обязан отмечаться в надзорном органе, сообщать туда об изменении места жительства. Кроме того, в течение года ему запрещено заниматься любой деятельностью, связанной с управлением электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности — гироскутерами, моноколесами и так далее.
Кроме того, суд частично удовлетворил иск родителей пострадавшего ребенка: 100 тысяч рублей осужденный должен заплатить им в качестве компенсации морального вреда, еще 1,9 тысячи рублей — за лечение мальчика. Требование оплатить санаторное лечение ребенка суд оставил без удовлетворения.