В Челябинске за наезд на ребенка осужден водитель электросамоката

Байкер должен будет возместить 100 тысяч рублей морального вреда родителям пострадавшего мальчика

11 января мировой суд Ленинского района Челябинска вынес приговор местному жителю, летом 2021 года сбившему на электросамокате ребенка. По информации пресс-службы региональной прокуратуры, лихачу назначен год ограничения свободы, также частично удовлетворен иск родителей пострадавшего мальчика.



По данным прокуратуры, 36-летний челябинец признан виновным по части 1 статьи 268 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Напомним, ДТП с участием самокатчика произошло 13 августа у дома по улице Гагарина, 6. Сбив пятилетнего мальчишку, обвиняемый скрылся с места происшествия, отец ребенка удержать его не сумел. Однако инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения, и в октябре любитель самокатов был задержан. Мальчик же в результате наезда получил серьезную травму головы.

Мировой суд назначил мужчине наказание в виде ограничения свободы сроком на год. Осужденный не имеет права покидать пределы Челябинска, дважды в месяц он обязан отмечаться в надзорном органе, сообщать туда об изменении места жительства. Кроме того, в течение года ему запрещено заниматься любой деятельностью, связанной с управлением электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности — гироскутерами, моноколесами и так далее.

Кроме того, суд частично удовлетворил иск родителей пострадавшего ребенка: 100 тысяч рублей осужденный должен заплатить им в качестве компенсации морального вреда, еще 1,9 тысячи рублей — за лечение мальчика. Требование оплатить санаторное лечение ребенка суд оставил без удовлетворения.