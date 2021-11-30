В Челябинске осужден обналичник, работавший в связке с телефонными мошенниками

На счету группы — семь обманутых граждан из разных регионов России

Ленинский районный суд Челябинска вынес приговор 35-летнему южноуральцу, работавшему в группе телефонных аферистов. Мужчина признан виновным в краже и мошенничестве, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.



По данным пресс-службы прокуратуры, мошенники действовали по классической схеме: звонили жителям разных регионов РФ, представлялись «сотрудниками службы безопасности банка» и уговаривали жертв перевести деньги на некие «безопасные» счета. У семи граждан — жителей Оренбургской области, Магадана, Кирова и других субъектов Федерации — таким образом было похищено более 680 тысяч рублей. Попался из всех мошенников только южноуралец.

Челябинец занимался обналичиванием украденных денег. Он, как установило следствие, подбирал банковские карты, оформленные на посторонних, сообщники перечисляли ему похищенные средства, а осужденный снимал их, переводил в биткоины и зачислял на счет неизвестного лица.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.