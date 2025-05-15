В Челябинске осужден еще один фигурант дела о взятках при строительстве трассы М‑5

Участник получил условный срок

Советский районный суд вынес приговор начальнику отдела технического контроля ОГКУ «Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований» Сергею Васильчишину. Его признали виновным в получении взятки (статья 290 УК РФ).

В сентябре 2023 года он получил 30 тысяч рублей от представителя ООО «УралДорСтрой» за сокрытие дефектов асфальта при составлении акта. В октябре 2023 года он получил смарт-часы стоимостью более 43 тысяч рублей от сотрудника ОГКУ «Челябинскавтодор» за умышленное бездействие и ускорение оплаты работ по муниципальному контракту. Суд назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с 4-летним испытательным сроком и штрафом 100 тысяч рублей. Прокуратура изучит приговор на предмет законности.

Как ранее сообщал наш сайт, в Челябинске вынесли приговор директору «УралДорСтроя» Нверу Колозяну.