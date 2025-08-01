В Челябинске осудят воспитателя, обвиняемого в истязании детей

От рук бывшего сотрудника детсада пострадали семь малышей за два года

В Челябинске завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летней женщины, ранее работавшей воспитателем в детском саду. Она обвиняется в истязании семи воспитанников, что квалифицируется по статье 117 УК РФ, сообщает пресс-служба регионального СК.

Согласно версии следствия, с 9 января по 8 апреля 2025 года обвиняемая регулярно проявляла грубость в обращении с детьми, возраст которых составляет около двух лет. В частности, 23 января и 8 апреля педагог применяла физическую силу к четверым из семи детей, которые не могли противостоять ее действиям из-за их малолетнего возраста.

Следственные органы собрали достаточную доказательную базу, и уголовное дело направлено в суд после утверждения обвинительного заключения. Рассмотрение дела пройдет в ближайшее время.





