В Челябинске осудят водителя Mitsubishi, насмерть сбившего велосипедиста

Молодой человек полностью признал свою вину

В Челябинске будут судить 23-летнего жителя Сосновского района, который, находясь за рулем автомобиля «Митсубиси», насмерть сбил велосипедиста. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Авария произошла 3 октября 2022 года в поселке Таловка. Обвиняемый наехал на велосипедиста, когда тот начал перестраиваться к правому краю дороги. При этом автомобилист ехал со скоростью 88 километров в час в зоне действия знака «Ограничение максимальной скорости 40 км/ч» и, заметив велосипедиста, не снизил скорость. В результате аварии водитель двухколесного транспорта скончался на месте ДТП.

«Прокуратура Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 23-летнего жителя Сосновского района, обвиняемого в совершении преступления по части 3 статьи 264 УК РФ („Нарушение лицом, управляющим автомобилем, Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека“). Обвиняемый вину признал в полном объеме, возместил потерпевшей стороне причиненный вред в размере 250 тысяч рублей»,— уточнили в ведомстве.

Дело направлено на рассмотрение в Центральный суд Челябинска.