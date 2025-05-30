В Челябинске осудят вандала за порчу мемориала Великой Отечественной войны

Он порвал полотно с фотографиями ветеранов

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Пьяный челябинец порвал полотно на мемориальном комплексе «Стена Памяти» в парке «Металлург». Инцидент произошел в апреле, 19-летнего вандала зафиксировала камера наружного наблюдения. Теперь парня ждет суд, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

Следствие завершено по уголовному делу в отношении 19-летнего жителя Челябинска, обвиняемого в повреждении мемориального сооружения. Будучи пьяным, 11 апреля он нанес несколько ударов по макетам с фотографиями участников Великой Отечественной войны. Это привело к повреждению полотна.

«Действия молодого человека квалифицированы по пункту „б“ части 2 статьи 243.4 УК РФ (уничтожение или повреждение воинских захоронений и мемориальных сооружений)», — пояснили в Следственном комитете.

Следствие собрало достаточную доказательную базу, и дело направлено в суд. Обвиняемому грозит наказание за проявленное неуважение к памяти погибших защитников Отечества.