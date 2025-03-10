В Челябинске осудят семерых обвиняемых в изготовлении и продаже наркотиков

Группа работала в двух регионах

Челябинский областной суд рассмотрит уголовное дело в отношении семерых человек, которых обвиняют в создании и сбыте наркотиков. Материалы передала региональная прокуратура после утверждения обвинительного заключения, следует из сообщения ведомства.

Следствие установило, что 24-летний местный житель создал преступное сообщество для незаконного сбыта наркотических средств на территории Челябинской области и Республики Башкортостан. Парень привлек трех девушек и трех молодых людей возрастом от 20 до 30 лет.

Лаборатории по незаконному производству мефедрона они организовали в гараже в Магнитогорске и в частном доме в селе Тирлянском в Башкирии. Наркотики продавали через тайники. Полицейские изъяли из незаконного оборота около 1,8 килограмма мефедрона и более 250 граммов гашиша.