Житель Миасса предстанет перед судом за убийство шестерых бездомных мужчин. Дело рассмотрит Челябинский областной суд. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Следствием установлено, что обвиняемый в течение 2020 года под предлогом распития спиртного предлагал мужчинам без определенного места жительства составить ему компанию. После этого отводил своих жертв в малолюдные места, где наносил им удары молотком по голове.
Следователями установлено шесть таких эпизодов. В отношении миасца были возбуждены уголовные дела по пунктам «а», «в», «и» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц») и части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконное хранение огнестрельного оружия»). Он признан вменяемым.
Прокуратура региона утвердила обвинительное заключение и направила материалы дела в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.