В Челябинске осудят мужчину за серию убийств

Прокуратура утвердила обвинительное заключение



Житель Миасса предстанет перед судом за убийство шестерых бездомных мужчин. Дело рассмотрит Челябинский областной суд. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Следствием установлено, что обвиняемый в течение 2020 года под предлогом распития спиртного предлагал мужчинам без определенного места жительства составить ему компанию. После этого отводил своих жертв в малолюдные места, где наносил им удары молотком по голове.

Следователями установлено шесть таких эпизодов. В отношении миасца были возбуждены уголовные дела по пунктам «а», «в», «и» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц») и части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконное хранение огнестрельного оружия»). Он признан вменяемым.

Прокуратура региона утвердила обвинительное заключение и направила материалы дела в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.