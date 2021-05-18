В Челябинске осудят мужчину за попытку сбыта 70 кг наркотиков

Обвиняемый отправлял вещества из Приморского края





Прокуратура направила в суд материалы уголовного дела в отношении двоих жителей Челябинской и Свердловской областей. Их обвиняют в покушении на сбыт 70 килограммов наркотиков. Об этом сегодня, 18 мая, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, один из обвиняемых в 2020 году получил 20 килограммов синтетических веществ через тайник в Приморском крае.

Наркотики они отправили транспортной компанией в Челябинск с целью сбыта. При получении посылки был задержан второй фигурант дела. В ходе обыска по месту жительства мужчин было обнаружено еще свыше 50 килограммов запрещенных веществ.

В отношении наркоторговцев были возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30, пункту «г», частям 4 и 5 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размерах»). Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Как ранее писал наш сайт, Центральный райсуд вынес приговор по уголовному делу в отношении девятерых членов преступной группы. Они признаны виновными в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Вещества осужденные продавали через интернет-магазины. Им назначены наказания от 6 до 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колониях общего и строгого режимов.