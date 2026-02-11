В Челябинске осудят мужчину за незаконный оборот табака на 2 млн рублей

У горожанина изъяли почти 15 тысяч пачек немаркированных сигарет

В Ленинском районе Челябинска раскрыта крупная схема незаконного сбыта табачной продукции. Против 41‑летнего местного жителя возбуждено уголовное дело, материалы которого уже направлены в суд, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Противоправную деятельность пресекли сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОП «Ленинский» УМВД России по Челябинску. В ходе оперативно‑розыскных мероприятий установлено, что обвиняемый реализовывал сигареты без акцизных марок через сеть продуктовых магазинов в Ленинском районе. Немаркированный товар хранился в арендованном металлическом боксе.

По факту нарушений следователи возбудили уголовное дело по статье «Незаконный оборот немаркированной продукции». В ходе процессуальных действий правоохранители изъяли более 14 800 пачек немаркированных сигарет. Общая стоимость этой продукции — свыше 2 млн рублей.

Расследование завершено. Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в Ленинский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.