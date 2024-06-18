В Челябинске осудят мужчину, до смерти забившего мать

Ему грозит до 15 лет тюрьмы

В Челябинске завершили расследование уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью его матери, повлекшем ее смерть (часть 4 статьи 111 УК РФ). Материалы дела направлены в суд, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Инцидент произошел в марте 2024 года в доме на Комсомольском проспекте. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей 56-летней матерью и начал ее избивать. В результате женщину госпитализировали со множеством травм. В больнице она скончалась.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд», — сообщили в ведомстве.

Максимальное наказание, которое грозит челябинцу, — лишение свободы на срок до 15 лет.