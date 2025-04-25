В Челябинске осудят карманника за 18 краж в транспорте

Пока что обвиняемого отправили в СИЗО

Жителя Челябинска обвиняют в 18 кражах в период с сентября 2024 года по февраль 2025 года. Заключение по уголовному делу вынесла прокуратура города. Мужчину отправили в СИЗО. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, обвиняемый совершал кражи в трамваях, автобусах и маршрутных такси в Центральном, Советском, Калининском и Курчатовском районах Челябинска. Из карманов верхней одежды пассажиров он вытаскивал мобильные телефоны. Общая сумма ущерба составила более 1 миллиона рублей.

«Преступления совершены обвиняемым в периоды времени массового передвижения людей к местам работы и учебы, а также в обратном направлении (утренний и вечерний „час пик“). Все потерпевшие женщины»,— отмечают в прокуратуре.

Задержанного местного жителя уже осуждали за кражи и хранение запрещенных веществ. В этот раз похищение вещей людей пресек Отдел уголовного розыска УМВД России по Челябинску. Уголовное дело направили в Центральный районный суд, где вынесут решение после рассмотрения по существу.